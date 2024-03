Giuseppe Garibaldi | le prime parole fuori dal GF | “Non pensavo di uscire”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 22 marzo 2024) Scegliendo di trascinare al televoto Perla Vatiero, ieri seraha fatto una mossa kamikaze ed infatti è stato l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello. Non appena gli è stato comunicato l’esito del televoto, il gieffino calabrese ha pianto, ma ha subito ricevuto una bella pacca sulle spalle da Alfonso Signorini. “Voglio proprio dirti una cosa. Tu per me sei una persona davvero speciale. A parte la puntata di questa sera, del televoto, dimentichiamocelo. Però io ti dico – anche se non lo dovrei dire – che io alla finale tua ci speravo. Già, ci speravo pure io, lo sai? Senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta. Detto questo, se me l’avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale a te ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo ...