Giuseppe Garibaldi esce inaspettatamente dal GF | prima parole piene di delusione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Durante la semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri, giovedì 21 marzo, ci sono state ben tre eliminazioni. Le prime due sono state alquanto “aspettate”, mentre la terza decisamente no. A dover lasciare la casa a un passo dalla finale, infatti, sono stati Alessio Falsone, Federico Massaro e. Proprio quest’ultimo ha rivelato le sue prime impressioni dopo la sua uscita, e non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico. Eliminazione inaspettata per: anche Signorini basito al GFè stato il terzo eliminato della puntata di ieri del Grande Fratello. Il ragazzo si trovava al televoto contro Perla Vatiero e Greta Rossetti, e ne è uscito sconfitto, mentre la Vatiero è stata eletta quinta finalista. La sua ...