Giuliana De Sio | «Vorrei un film che mi consegni alla storia | quel che ho fatto non era all’altezza»

(Di venerdì 22 marzo 2024)De Sio intervistata dal Corriere della Sera. Lei ha sofferto di depressione. Come va?De Sio:«Ci campo, con la depressione. Però, in quanto grande depressa, mi sento comuncasa. que coraggiosa, perché l’ho combattuta questa malattia. A testa alta, per tutta la vita». Ha mai subito avances non richieste sul lavoro? «Io di molestie ne ho subite tante. Le definisco eleganti, tranne una che non lo fu per niente. È terribile perché non sai come tirartene fuori. Quegli abusi sono gravi come una violenza fisica». Ha dichiarato di non avere avuto una famiglia.De Sio: «È vero, non l’ho avuta. Mia madre era un’alcolista. Era bellissima, molto rappresentativa, non capivo… da una certa ora in avanti si trasformava in un’altra persona. Cercavo continuamente un contatto con lei… Eravamo due sorelle in sua balia, mio padre ...