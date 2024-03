Giugliano | tragedia in classe | studentessa del Marconi si sente male e muore

Giugliano, tragedia tra i banchi del “Marconi”: 14enne si sente male e muore - Giugliano – Una tragedia difficile anche da commentare. È avvenuta questa mattina al Marconi di Giugliano in via Spazzilli. M. C., studentessa di 14 anni, ha accusato un malore poco dopo l’ingresso a ...ilmeridianonews

Dramma a scuola a Giugliano, 14enne morta stroncata da un malore in classe - Dramma in una scuola a Giugliano: una ragazza di 14 anni è morta stroncata da un malore improvviso mentre seguiva la lezione in classe.napoli.occhionotizie

Dramma in una scuola a Giugliano: alunna 14enne si sente male in classe, morta poco dopo. Compagni e docenti sotto choc - Una terribile tragedia ha sconvolto un istituto superiore di Giugliano in Campania. Una studentessa di 14 anni, così come segnala la stampa locale, è morta improvvisamente a causa di un malore.orizzontescuola