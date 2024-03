Giugliano | quindicenne accusa malore in classe e muore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di, molto probabilmente a causa di un. La giovane si sarebbe sentita male tra i banchi di scuola, morendo poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118. Il caso ora è seguito dai carabinieri della stazione di, intervenuti con i sanitari, nell’istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli. Il corpo della giovane è stato portato al reparto di Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria. (foto di repertorio ANSA / CIRO FUSCO) Leggi anche: Treviso, il ragazzo che ferma lo scippatore della sua prof: «Potevo far finta di niente ma era giusto farlo» Lite tra adolescenti nel Bresciano: accoltellata 14enne in modo grave. Fermata una ...