(Di venerdì 22 marzo 2024) Questa mattina i carabinieri della stazione disono intervenuti presso l'istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli, per unaverosimilmente per un...

La tragica scomparsa di Michelle, la Bimba di sei anni morta folgorata per aver toccato un cavo dell’elettricità scoperto nel campo rom di via Carrafiello, ha scavallato i confini della città di ... (teleclubitalia)

Una terribile tragedia ha sconvolto un istituto superiore di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Una studentessa di 14 anni, così come segnala la stampa locale, è morta improvvisamente a ... (orizzontescuola)

Giugliano, morta studentessa di 15 anni in classe: il malore durante le lezioni - Questa mattina i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti presso l'istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli, per una studentessa morta verosimilmente per un malore.ilmattino

Giugliano, vedono i carabinieri e scappano: si schiantano sul marciapiede - Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Al termine dell’inseguimento, a Giugliano in Campania, un 15enne è stato denunciato, mentre gli altri quattro sono in fuga e ricercati.2anews

Giugliano, tragedia tra i banchi del “Marconi”: 14enne si sente male e muore - Giugliano – Una tragedia difficile anche da commentare. È avvenuta questa mattina al Marconi di Giugliano in via Spazzilli. M. C., studentessa di 14 anni, ha accusato un malore poco dopo l’ingresso a ...ilmeridianonews