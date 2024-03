Giugliano | malore improvviso per una 15enne | morta tra i banchi di scuola dell' istituto Marconi

Una mattina come tutte le altre in una scuola di Giugliano, in provincia di Napoli, si è trasformata improvvisamente in un incubo. Una giovane studentessa, di soli 15 anni, ha accusato un malore ... (ildifforme)

Una Studentessa di 15 anni è morta in una scuola di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dopo aver avvertito un malore in classe (notizie.virgilio)