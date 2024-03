Giovanni Barreca continua nel suo delirio | vuole liberare il compagno di cella

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) . Ecco le parole del suo avvocato, l’uomo che lo scorso 11 febbraio ha ucciso la moglie e i due figli piccoli ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, durante un esorcismo,a farneticare. A riferirlo è il suo legale, l’avvocato Salvatore Pennica, che ha visitato il suo assistito in carcere. “è ancora in preda amistico”, aveva detto Pennica. “a sostenere di aver agito per ordine di Dio e di aver liberato la sua famiglia da demoni”. Il legale ha aggiunto che nel corso dell’ultimo incontro,risulta “ancora preda di una sorta dimistico, vede il demonio in carcere, sostiene che il male si sia impossessato del suodie di volerlo ...