Giornate Fai Primavera | dove andare in Puglia? Ecco i siti da visitare

Bologna, 22 marzo 2024 – Nobili, eleganti dimore e un castello di fondazione medievale rinato dal rovinoso terremoto, il fascino selvaggio della foce del Po e il tempo lento di borghi e cammini. In ... (ilrestodelcarlino)

Tornano le Giornate Fai di primavera: l'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo in tanti luoghi di cultura. Per accedere alle visite è sufficiente presentarsi sul posto durante gli orari di ... (fanpage)