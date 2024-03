Giornate Fai di Primavera | la Campania da scoprire | dal set di ‘Mare Fuori’ alle sorgenti Ferrarelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Napoli, 22 marzo 2024 – L’esclusiva location del set ditra i luoghi più insoliti che si potranno visitare nel weekend in occasione delle ‘Fai di’ 2024. Ambientata nel carcere minorile di Nisida, la fiction è in realtà girata al quartier generale della Marina Militare, al Molo San Vicenzo di Napoli. Ma non è l’unica novità di quest’anno: sono 42 i beni storici che verranno aperti sabato 23 e domenica 24 marzo in tutta la. Visite guidate con ciceroni volontari, tra cui gli studenti delle scuole, il tutto a ingresso gratuito. L’offerta è ampia: la mappa dellediconta 750 tappe in 400 diverse città italiane, da nord a sud della Penisola. Ecco quali sono i tesori daa Napoli e in ...