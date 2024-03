Giornate Fai 2024 in Emilia Romagna | le mete da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bologna, 22 marzo– Nobili, eleganti dimore e un castello di fondazione medievale rinato dal rovinoso terremoto, il fascino selvaggio della foce del Po e il tempo lento di borghi e cammini. In, sabato 23 e domenica 24 marzo ledi primavera del Fai ci invitano a scoprire 52 luoghi in 37 località, in una "festa della cultura e della bellezza", come hanno detto il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore alla cultura Mauro Felicori. "Ogni volta cerchiamo di affezionare tutti al patrimonio storico e paesaggistico che abbiamo anche a pochi passi da casa, ma talora non conosciamo", aggiunge Carla Di Francesco, presidente regionale Fai.Fai: dove andare nelle Marche / Lein Veneto Le torri saranno il fil rouge degli appuntamenti a Bologna: la ...