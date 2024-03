Giornata mondiale dell’acqua | sale l’allarme siccità in Europa e nel mondo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nellaè bene ricordare l’importanza che ha questa risorsa nella vita dell’uomo e della Terra. Laè diventata piaga sociale, economica, ambientale: attualmente ci sono 2,2 miliardi di persone che vivono ancora senza accesso all’acqua potabile gestita in modo sicuro mentre 3,5 miliardi non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri. Il nuovo rapporto L'articolo proviene da Il Difforme.

