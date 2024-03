Giornata mondiale dell’acqua oggi | i numeri choc dell’Unesco La crisi idrica minaccia la pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Nella2024 che si celebra, un dato: 2,2 miliardi le persone vivono ancora senza accesso all’acqua potabile gestita in modo sicuro mentre 3,5 miliardi non hanno accesso a servizi igienico-sanitari sicuri. Lo rileva il nuovo rapporto pubblicato dall’Unesco, per conto dell’Un-Water, organismo dell’Onu che coordina il lavoro sull’accesso all’acqua. Quindi l’obiettivo delle Nazioni Unite di garantire questo accesso per tutti entro il 2030 è lungi dall’essere raggiunto, afferma l’Unesco avvertendo che c’è motivo di temere che tali disuguaglianze possano continuare ad aumentare. Per preservare la, dunque, gli Stati devono rafforzare la cooperazione internazionale e accordi transfrontalieri, afferma il direttore generale ...