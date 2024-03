Giornata dell’acqua | escursione lungo il fiume Magra e canale Lunense

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 22 marzo 2024 - Per celebrare laMondiale dell'Acqua la commissione per la Tutela dell'Ambiente Montano della sezione spezzina del Club Alpino Italiano ha programmato per domenica un evento speciale intitolato “La cura dell'acqua. Alla scoperta del, tra modernità e archeologia industriale”. Una bellache non è solo una semplice passeggiata, ma un viaggio educativo e salutare attraverso la storia e la cultura che avrà come guida il presidente della sezione spezzina del Cai, Alessandro Bacchioni, e il supporto dei membri della commissione Tam e naturalmente il saluto e la comptenza del direttore del consorzio di irrigazione e bonifica del, Corrado Cozzani e della presidente Francesca Tonelli. Il ritrovo è fissato ...

(Adnkronos) – BrianzAcque ha celebra to la Giornata Mondiale dell’Acqua con il lancio del progetto per adeguare il grande depuratore San Rocco di Monza alle nuove normative sulla qualità delle acque. ... (webmagazine24)

Tempo di lettura: 5 minutiL’acqua come fonte di vita e di benessere. L’acqua come strumento per la promozione della pace. L’acqua come risorsa da valorizzare e tutelare con azioni concrete che ... (anteprima24)

L’acqua in Italia, in un clima che cambia - Il quadro che emerge dallo special report “Troppa o troppo poca L’acqua in Italia, in un clima che cambia” non è rassicurante.rivistanatura

Il Comitato difesa lago di Bracciano diffida Acea Ato 2 e Regione Lazio: “No a nuove captazioni” - In particolare il Consorzio per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano – Martignano diffida Acea Ato 2 s.p.a dal porre in essere qualsiasi prelievo di acqua dal lago di Bracciano e Regione Lazio e/o ...lagone

La Giornata dell’acqua. Tra disservizi, siccità e dispersione la Sicilia è tra le regioni che soffre di più - Calabria (38,7% di famiglie) e Sicilia (29,5%) sono le regioni più esposte ai problemi di erogazione dell’acqua nelle abitazioni. Il dato arriva dall’Istat, in coincidenza con la Giornata ...itacanotizie