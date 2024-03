Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 22 marzo 2024) Continua il botta e risposta tra la presunta vittima delle: "Non ha accettato il mio no". Lui "sa di aver sbagliato e sa di rischiare, per questo prova a rovesciare la cosa su di me", afferma la donna in un'intervista al Corriere della Sera. "Addirittura chiede che venga reso pubblico il mio nome, come se volesse mettermi all'indice". Ladi: "erano solo battute ironiche. Mi ha messo in bocca parole che non ho detto sulla serie che racconta la mia vita e sono andato fuori di testa". Il materiale consegnato alla polizia "ignora che la polizia ha già una chiavetta con tutto quello che ci siamo detti e scritto, compreso il testo dell'intervista. Com'era e come è stata modificata su sua richiesta, non ho omesso niente". Ecco la sua versione ...