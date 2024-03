Gio Evan a One More Time | un viaggio nei suoi viaggi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’artista Gioè l’ospite della nuova puntata del podcast “One” di Luca Casadei, prodotto da OnePodcast e disponibile da oggi, venerdì 22 marzo, su tutte le piattaforme di streaming audio. Lo scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada, si racconta a Luca Casadei sulla sua vita e sul suo percorso spirituale e artistico. “Unnei“: dall’India al Sud America, da un paese all’altro a piedi o in bicicletta, passando per il mondo degli sciamani, dell’induismo, del buddismo, fino all’incontro con Gesù e attraversando anche la povertà, l’a, la castità praticata per diversi anni. Un insieme di esperienze che lo hanno reso l’artista e l’uomo che è oggi, in grado di godere delle piccole ...