Ginnastica | World Cup Trampolino Elastico 2024 | a Cottbus i tre azzurri non centrano le semifinali individuali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giornata negativa per i nostri portacolori impegnati nellaCup di. In Germania va in scena l’ultimo appuntamento del circuito qualificante per le Olimpiadi di Parigi, prima dell’ultima chance che arriverà con il Campionato Europeo di Guimaraes. Marco Lavino nelle qualifiche dell’individuale maschile non è riuscito a concludere le sue due routine: errore dopo il primo salto nella prima e 17.520 punti frutto di soli tre salti nella seconda. E’ andata meglio a Samuele Patisso Colonna, che nel pomeriggio dopo aver sbagliato il primo esercizio è riuscito a ottenere 57.200 con il secondo. Anche in questo caso, però, un risultato che non basta per accedere alla semifinale. Stesso epilogo anche per Isabella Murgo, unica nostra atleta impegnata nelle qualifiche ...