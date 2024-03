Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli quarta a metà gara Brezalieva giganteggia in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Al Palaio Faliro di Atene è incominciata la prima tappa delladel2024 di. Ad aprire il programma nella capitale della Grecia è stata la prima parte del concorso generale individuale, dove l’Italia schiera la quotatissima. La Campionessa del2022 e argento iridato in carica non è però risultata impeccabile tra cerchio e palla, chiudendo al quarto posto in classifica dopo la primadel giro completo. La ribattezzata Formica Atomica ha totalizzato 32.250 al cerchio (16.8 il D Score, 7.65 per la parte artistica, 7.6 per l’esecuzione) e 33.050 alla palla (17.4 per le difficoltà, 8.25 di E Score, 8.25 di pannello A), per un complessivo riscontro di 65.300. La fuoriclasse marchigiana è in scia alla ...