Ginnastica artistica Tre ori a Cesena per l’Edera Ravenna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)è scesa in pedana sabato scorso anella seconda prova del campionato regionale Gold allieve di, vincendo tre medaglie d’oro e una d’argento in tutti e quattro i livelli. Sul gradino più alto del podio sono salite Cecilia Rava, che nell’A1 ha conseguito buoni punteggi in tutti gli attrezzi, Rebecca Dell’Aquila in A2, messasi in luce soprattutto ai cinghietti e alla trave ottenendo i migliori punteggi della categoria, e Camilla Rava nell’A3, che ha conseguito il miglior punteggio di gara a volteggio, parallele, trave e cinghietti confermandosi stabilmente in prima posizione in regione dove primeggia da due anni nella sua categoria. Emma Belogi ha invece vinto l’argento in A4, vedendo sfumare l’oro per nemmeno un punto (0,60). Suoi sono stati i miglior punteggi a ...