Ginnastica aerobica | World Cup Cantanhede 2024 | le coppie miste azzurre conquistano l’accesso in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ha preso il via a, in Potogallo, la prima tappa dellaCupdi. E arrivano buone notizie per i colori azzurri, a partire dalleche hanno conquistatoalle finali di specialità. Seconda posizione per la coppia formata da Andrea Colnago ed Elisa Marras con uno score di 19.600 e alle loro spalle troviamo Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi con 19.350 punti. I quattro azzurri li rivedremo nelladi specialità in programma domenica, mentre sabato andranno in scena tutte le altre gare di qualifica: individuali maschili e femminili, trio e gruppi. Ma in Portogallo è in corso anche l’International Open Competition nelle categorie dell’age group, junior e ...