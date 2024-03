(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - "Partendo dalle buone pratiche cliniche possiamo migliorare il sistema sanitario. Come società scientifica abbiamo prodotto vari documenti per fornire strumenti peril Servizio sanitario nazionale. Certo, potremmo dire che il problema è la mancanza le

Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - "Partendo dalle buone pratiche cliniche possiamo migliorare il sistema sanitario. Come società scientifica abbiamo prodotto vari documenti per fornire strumenti ... (iltempo)

Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – “Partendo dalle buone pratiche cliniche possiamo migliorare il sistema sanitario. Come società scientifica abbiamo prodotto vari documenti per fornire strumenti ... (calcioweb.eu)

'Una rete territoriale efficace evita accessi e ricoveri inappropriati' "Partendo dalle buone pratiche cliniche possiamo migliorare il sistema sanitario. Come società scientifica abbiamo prodotto ... (sbircialanotizia)

Giarratano (Siaarti): "Riorganizzare Ssn integrando ospedale e territorio" - "Partendo dalle buone pratiche cliniche possiamo migliorare il sistema sanitario. Come società scientifica abbiamo prodotto vari documenti per fornire strumenti per riorganizzare il Servizio sanitario ...adnkronos