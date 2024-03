Giardini Porcinai | un progetto di riqualificazione che unisce storia | bellezza e funzionalità

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Comune di Arezzo, in collaborazione con la Soprintendenza, ha presentato oggi ildideidi viale Michelangelo. Questo, sviluppato dopo un’attenta analisi del contesto storico e architettonico dell’area, mira a valorizzare l’ambiente urbano e storico attraverso il recupero dell’architettura originale e l’introduzione di nuove opportunità e servizi per la comunità. L’assessore Alessandro Casi ha dichiarato che il, elaborato in collaborazione con AnnaMazzi, figlia dell’architetto paesaggista Pietro, si propone di aderire il più possibile al disegno originale dei. Le modifiche apportate sono di lieve entità e riguardano principalmente l’utilizzo ...

