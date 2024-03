Giampaolo Letta presidente Premio Film Impresa | “Racconto cinematografico potente strumento di comunicazione”

Amadeus corteggiato da Discovery: c'è un'offerta per strapparlo alla Rai. E Mediaset vuole "scippare" il Festival di Sanremo - Amadeus in Rai ha i giorni contati A giudicare dal contratto in scadenza il 30 giugno, dalla prosssima stagione la scena televisiva italiana potrebbe trovarsi di fronte a un cambiamento ...leggo

Cda Rai, Paglia: “Troppi attacchi, non mi candido” - Era l’uomo che Giampaolo Rossi voleva nel Cda Rai. E invece ieri Guido Paglia si è chiamato fuori. “Ho scritto a Rossi per dirgli che rinuncio alla candidatura”, racconta Paglia al Fatto. “In questi ...ilfattoquotidiano

Torna il Premio Film Impresa - Il 09, 10 e 11 aprile in arrivo una ricca tre-giorni per proseguire il percorso alla scoperta del cinema d'impresa con i premi speciali a Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, Ren ...comingsoon