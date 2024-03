Giallo di via Cartoleria | c' è un indagato per la morte di Francesca Migliano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bologna, 22 marzo 2024 - C’è unper ladi. La cinquantaduenne venne trovata senza vita nel suo appartamento di via, a pochi passi dal teatro Duse, il 15 gennaio scorso. Quando i carabinieri arrivarono sul posto, il corpo della donna era in evidente stato di decomposizione e lasarebbe avvenuta, presumibilmente, alcune settimane prima del ritrovamento. A dare l’allarme era stata la madre della donna che non avendo più notizie dalla figlia e avendo cercato invano di contattarla, si era preoccupata ed era andata a controllare. Il pm Nicola Scalabrini aveva subito disposto l’autopsia sul corpo diper chiarire le cause che avevano portato al decesso. All’interno dell’abitazione, oltre a esserci molto sangue, era ...

