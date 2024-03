GF sondaggi televoto oggi | chi sarà il 6° finalista il 25 marzo 2024

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arriva la finale del Grande Fratello nella prima serata di lunedì 25. Due concorrenti spegneranno le luci della Casa di Cinecittà e la papabile vincitrice sembra essere Beatrice Luzzi. D’altronde i suoi numerosi fan le riconoscono il fatto di aver retto sulle spalle un’intera edizione, tra sfide al, litigi e il famoso tutti contro uno. L’attrice ha vissuto queste ultime giornate in serenità, ma ora per lei torna tutto in gioco visto che tornerà alnella finale. Intanto, Alfonso Signorini ha aperto una nuova sfida per Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti: solo uno di loro potrà essere l’ultimodi questa edizione. GFsesto, ultima ora: Sergio, Greta vs Letizia Leggi ...

Con la finale in programma lunedì 25 marzo (anticipata di due settimane per consentire ai concorrenti rimasti passare la Pasqua a casa), questa sera è tempo di semifinali nella casa del Grande ... (ilgiornaleditalia)

Grande Fratello (21 marzo), il riassunto della semifinale: Perla e Simona in finale, eliminati, due concorrenti in bilico - Cosa è successo nella puntata del Gf in onda giovedì 21 marzo. Si completa il cast di finalisti tra emozioni, colpi di scena e televoti flash ...libero

Grande Fratello, A Un Passo Dalla Finale: Ecco sondaggi e Pronostici Sul Possibile Vincitore! - Lunedì 25 marzo l'impero che il Grande Fratello ha creato in questi ultimi mesi verrà messo a tacere dalla parola fine. Ecco cosa dicono i dati.tuttosulgossip

Grande Fratello anticipazioni puntata 21 marzo: Cosa succede tra Beatrice e Giuseppe Esito del televoto - Stasera 21 marzo va in onda su Canale 5 la quarantaseiesima puntata del Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Questa sera, 21 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un ...informazione