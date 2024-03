GF | caos per eliminazione di Garibaldi | concorrenti contro Perla Vatiero

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giuseppeè stato eliminato dal Grande Fratello durante la semifinale. In tale occasione, sono stati eletti anche altri due finalisti, che sono andati ad aggiungersi ai tre già proclamati durante le precedenti messe in onda. L'uscita del barman a un passo dalla finale ha sorpreso parecchio; in molti sono apparsi anche piuttosto indignati. Una volta ultimata la diretta, alcunisi sono confrontati in merito a quanto accaduto e non hanno potuto fare a meno di mostrarsi delusi per l'uscita di Giuseppe. Il più adirato è stato Massimiliano Varrese, il quale ha reputato l'accaduto una vera ingiustizia. Giuseppe meritava molto più dio Greta Rossetti di arrivare in finale. Max, però, ha voluto fare una costatazione che, inevitabilmente, ha messo in cattiva luce. Le ...