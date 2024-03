(Di venerdì 22 marzo 2024) A un passo dalla finale, nella puntata del 21 marzo, Giuseppeha ammesso di non voler parlare dei suoi sentimenti aper paura che lei pensi sia solo strategia. Quanto aldel loro rapporto, l'attrice ha spiegato: "Seanni in meno e nonuna, potremmo intraprendere altro".

Beatrice Luzzi si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto perentorio contro Greta Rossetti al Grande Fratello. La donna si trovava in cucina in compagnia di Rosy Chin, entrambe intente a ... (tutto.tv)

In vista della puntata di questa sera del GF, Beatrice Luzzi e Rosy Chin discutono sulle nomination e sembrano propense a voler eliminare Greta Rossetti! (comingsoon)

I finalisti del Grande Fratello 2024: chi è stato eliminato e cosa è successo nella semifinale - Durante la Semifinale del Grande Fratello, in onda giovedì 21 marzo, sono stati decretati gli ultimi due finalisti di questa edizione, che si aggiungono ...fanpage

Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2023-2024 - Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2023-2024 Nella semifinale del reality show altri due concorrenti sono diventati finalisti.tag24

GF, Beatrice Luzzi sul futuro con Garibaldi: “Se non avessi una famiglia, potrebbe esserci altro” - A un passo dalla finale, nella puntata del 21 marzo, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di non voler parlare dei suoi sentimenti a Beatrice Luzzi per paura ...fanpage