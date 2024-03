Gerusalemme | rafforzata sicurezza nel secondo venerdì di Ramadan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) La polizia israeliana ha rafforzato lanella Spianata delle Moschee, a, prima della preghiera per ildel. La settimana scorsa, la preghiera del primodel mese sacro per l'Islam si è svolta senza violenza nella moschea di Al-Aqsa, sotto rigide restrizioni israeliane, nel timore che la guerra in corso tra Israele e Hamas potesse scatenare scontri nella Città Vecchia di. Negli ultimi anni, gli scontri nel complesso durante ilhanno innescato importanti escalation nel conflitto israelo-palestinese, compresi i raid israeliani alla moschea e il lancio di razzi di Hamas, che hanno scatenato una breve guerra tra Israele e Hamas nel 2021.