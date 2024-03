Gerry Scotti e il team di Mediaset sconvolti dal lutto | “Ci hai lasciato troppo presto”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) Personaggi Tv. Un duro colpo per; il conduttore televisivo si è unito aldella retenel cordoglio di una persona cara scomparsa. Leggi anche:per Gemma Galgani: il messaggio sui social è toccante Leggi anche: “Uomini e Donne”, lite choc tra Ida e Gemma: Maria costretta ad interveniresconvolto La giornata di oggi è stata segnata da una brutta notizia per ildie in particolare per. Il conduttore, colpito dal tragico evento, ha voluto spendere alcune parole sui propri canali social. Come è noto, l’amatissimo conduttore ...