Germania | si chiude un’era | dopo 70 anni lascia l’Adidas

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un cambio negli spogliatoi destinato a fare storia. Non si parla di giocatori o mister, ma dello sponsor tecnico della nazionale tedesca, che dal 2027 lascerà Adidas per Nike. L’ingresso del ’baffo’ americano come fornitore durerà fino al 2034. Adidas è invece partner della Dfb da oltre 70. Una storia che affonda le radici prima della Seconda guerra mondiale: proprio in quel periodo, due fratelli – Rudolf e Adolf Dassler –, posero le basi per due marchi storici tedeschi: Adidas e Puma. Per i Giochi del ’36 le loro scarpette con i tacchetti e chiodate spopolarono. Una storia di successo in famiglia, fino alla guerra. La scissione tra i due è inevitabile, sia per ragioni economiche, sia per ragioni politiche: Adolf fonda Adidas, e Rudolf – che parteggiava per l’estrema destra – Puma. Una rivalità portata avanti nei decenni, anche da figli, sancita solo da una pace ...