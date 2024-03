Geolier e Ultimo nella nuova Canzone “L’ultima poesia” | video e testo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Dopo il successo sanremese di “I p’ me, tu p’ te”, il rapper napoletanotorna con “”, un singolo che segna la sua prima collaborazione con il cantautore romano. Un connubio inedito che promette di conquistare il pubblico con la sua carica emotiva e la sua originalità.Collaborano in “” “” rappresenta il ritorno didopo il quarto posto a Sanremo 2023 con “Alba” e il trionfale tour negli stadi. Un’attesa che si avvera per i fan di entrambi gli artisti, curiosi di scoprire come i loro stili si fonderanno in questo nuovo brano. La ...