“Geografia interiore” | gran finale per la mostra di Maria Clara Quarenghi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un viaggio musicale per esplorare la “”: domenica 24 marzo alle 17 nell’Ex Chiesa della Maddalena (Via Sant’Alessandro, 39/D – Bergamo) è in programma il finissage delladi, artista che per tutta la carriera in ambito principalmente pittorico, affiancata da studi e confronti di filosofia e antropologia, ha incessantemente esplorato il tema dell’esistenza. Nelle sue opere emerge l’urgenza di rispondere alla domanda “perché la vita al posto della non vita?”, quesito che ha preso forma fin dall’infanzia a San Pellegrino Terme e nella Casa di Regime, oggi Istituto Clinico, fondata nel 1925 dal padre medico, il dottor Francesco Merino. Il pubblico avrà l’ultima opportunità di ...