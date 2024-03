Genoa | Gudmundsson nella storia del calcio europeo come CR7 e Van Nistelrooij

Il Genoa si gode Albert Gudmundsson anche in nazionale . L'attaccante classe 1997 segna su punizione il gol del momentaneo pareggio al 39'... (calciomercato)

In Israele-Islanda compare un Albert Gudmundsson inarrestabile. Il calciatore del Genoa , accostato recentemente al l’Inter , si è distinto con una tripletta e un assist per l’1-5 finale. show – Nelle ... (inter-news)

Gudmundsson fa sognare l'Islanda e riaccende il mercato: Inter e Juve, è derby per il gioiello del Genoa - L'Islanda fa un passo avanti nella rincorsa a un posto a Euro 2024, grazie alla vittoria schiacciante arrivata nel match contro Israele, chiuso sul risultato di 4-1 in favore dei nordici di Age Hareid ...calciomercato

Genoa, ritorno con il botto per Gudmundsson in nazionale: tripletta contro Israele - L’Islanda vince 4-1 e ora nella finalina playoff per accedere alla fase finale degli Europei affronterà l’Ucraina di Malinovskyi ...ilsecoloxix

È un Genoa "Mondiale": Retegui in gol con l'Italia, tripletta di Gudmundsson per l'Islanda - Il centravanti segna il terzo gol con la maglia Azzurra, Albert regala la finale degli spareggi per Euro2024 ai nordici ...telenord