Genoa | 14 Daspo a tifosi dopo scontri contro il Monza

(Di venerdì 22 marzo 2024) In seguito aglididello scorso 10 dicembre, il questore della provincia diSalvatore Barilaro ha emesso 14 provvedimentinei confronti dei sostenitori liguri. Come si evince dalla ricostruzione della Digos, prima dell’inizio della partita quattordici sostenitori del, arrivati all’U-Power Stadium armati di spranghe, tubi e bastoni, si erano diretti verso il punto di ritrovo della tifoseria ultras. Soltanto l’intervento degli agenti ha impedito che l’agguato andasse a buon fine, ma uno di loro è stato aggredito e spinto a terra da un tifoso, un 45enne. Tutti i responsabili, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, sono stati poi identificati e puniti con undella durata da uno a cinque anni. SportFace.

