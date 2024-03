Gelato gratis sabato 23 marzo in Via Mercatovecchio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 22 marzo 2024)23dalle ore 11 alle ore 14 in via Mercato Vecchio (sotto la Loggia di San Giovanni in piazza Libertà, in caso di pioggia) opportunità straordinaria per gustareartigianale di qualità e compiere un’azione solidale, idealmente uniti a tutti gli altri cittadini europei che celebrano La Giornata europea delArtigianale, istituita dal Parlamento europeo nel 2012. Ad accogliere tutti coloro che vorranno arrivare allo Stand appositamente allestito nel cuore di Udine per assaporare il gusto internazionale scelto per questa occasione – «Gaufre de Liège» -, saranno i gelatieri di Confartigianato Fvg insieme a Giorgio Venudo, gelatiere anch’egli nonché consigliere del direttivo dolciario di Confartigianato nazionale e delegato regionale dell’area alimentazione-panificazione di Confartigianato ...