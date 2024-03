Gelate primaverili | l’ultimo freddo adesso fa tremare gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Empolese Valdelsa, 22 marzo 2024 – Ventun marzo: è finito l’inverno, "il più caldo dal 1800 a livello nazionale" stando ai dati del laboratorio meteo Lamma della Toscana. Neppure l’Empolese ha fatto eccezione: a parte un po’ di fugace ‘neve tonda’ non si è visto neppure un fiocco alle quote più alte ovvero Montalbano, colli di Montaione e Gambassi Terme, poggi di Lucardo e Santa Maria Novella. Lo scorso anno, tanto per dire, qualche imbiancata c’era stata, e sotto la neve… pane. E se un assaggio d’inverno arrivasse a primavera conclamata? Non sarebbe una novità, ma il problema è che quest’anno, proprio per quanto detto prima, pressoché tutte le piante hanno avviato in anticipo il loro ciclo vegetativo. Fiori, foglie. Viti comprese. Eppure, lo spettro delletardive è lì, a portata di giorni o settimane: per aprile, le configurazioni propongono un mese mite. ...