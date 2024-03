Gaza | veto di Russia e Cina alla risoluzione Onu degli Usa | volevano richieste di pace più esplicite E volano insulti tra Erdogan e Israele

"Ci sono due ragioni profondamente ciniche dietro questo veto : primo Russia e Cina non vogliono condannare Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Inoltre semplicemente non vogliono vedere adottato un ... (quotidiano)

Gaza, doppio veto alla risoluzione statunitense - Il testo presentato all’ONU chiedeva un cessate il fuoco di sei settimane e la liberazione degli ostaggi – “No” di Cina e Russia: “Dava il via libera a Israele per un’operazione a Rafah” ...rsi.ch

Usa, cinismo dietro veto di Russia e Cina su tregua a Gaza - "Ci sono due ragioni profondamente ciniche dietro questo veto: primo Russia e Cina non vogliono condannare ... in Consiglio di Sicurezza della risoluzione Usa sulla tregua a Gaza. "Sappiamo benissimo ...ansa

Gaza, veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all'Onu per cessate il fuoco in cambio di ostaggi. Mosca: «Dava ok ad attacco a Rafah» - Cosi l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, che ha messo il veto insieme alla Cina sulla bozza Usa per il cessate il fuoco a Gaza. «Per sei mesi il Consiglio di Sicurezza è stato incapace di ...leggo