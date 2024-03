(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano, Antonyper sollecitare il governo di Tel Aviv ad accettare una tregua a, in vista deldel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su un progetto distatunitense che chiede unilnell'enclave palestinese. Washington ha fatto sapere che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

"Il divario si sta riducendo e continuiamo a spingere per un accordo a Doha", ha detto il segretario di Stato americano Il segretario di Stato americano, Antony Blinken , oggi n Israele per ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken , oggi n Israele per sollecitare il governo di Tel Aviv ad accettare una tregua a Gaza , in vista del voto del Consiglio di Sicurezza ... (periodicodaily)

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 22 marzo - A 166 giorni dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica non si ferma la guerra nella Striscia di Gaza: il bilancio delle vittime ... secondo il segretario di ...tpi

Gaza, Blinken oggi in Israele. All'Onu voto risoluzione su cessate fuoco - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, oggi n Israele per sollecitare il governo di Tel Aviv ad accettare una tregua a Gaza, in vista del voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ...adnkronos

Tregua, nuova risoluzione Usa all'Onu. Mossad e Cia tornano al tavolo in Qatar - Gli sforzi di Blinken per il cessate il fuoco. Si riapre il dialogo sugli ostaggi ...ilgiornale