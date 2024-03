Gaza | Blinken oggi in Israele All’Onu voto risoluzione su cessate fuoco

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken , vede un accordo per la tregua tra Israele e Hamas più vicino. Nel corso del suo nuovo tour in Medio Oriente, il capo della diplomazia americana ... (ilfattoquotidiano)

"Il divario si sta riducendo e continuiamo a spingere per un accordo a Doha", ha detto il segretario di Stato americano Il segretario di Stato americano, Antony Blinken , oggi n Israele per ... (sbircialanotizia)

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 22 marzo - A 166 giorni dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica non si ferma la guerra nella Striscia di Gaza: il bilancio delle vittime ... secondo il segretario di ...tpi

Emergenza Gaza. Pressing Ue su Israele: : "Non entri a Rafah, sarebbe una catastrofe" - Documento dei leader europei per scongiurare l’operazione a Sud della Striscia. Riprendono i negoziati, Netanyahu manda in Qatar i vertici del Mossad. Lettera di 70 ex diplomatici Usa: Biden valuti di ...quotidiano

Tregua, nuova risoluzione Usa all'Onu. Mossad e Cia tornano al tavolo in Qatar - Gli sforzi di Blinken per il cessate il fuoco. Si riapre il dialogo sugli ostaggi ...ilgiornale