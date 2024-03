Gandino | ritrovata senza vita Marilena Facchini | era uscita con il cane

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 22 marzo 2024). È stata, la donna di 57 annidi casa giovedì pomeriggio (21 marzo) per una passeggiata con il, che non aveva più fatto ritorno. Il cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì dagli uomini impegnati nelle ricerche dopo l’allarme del compagno: era in una zona impervia e dalle prime informazioni dietro al dramma ci sarebbe un gesto estremo. Non lontano dalla zona del ritrovamento è stato trovato anche ildella donna che vagava. La 57enne già una volta in passato si erain difficoltà, nel maggio 2022, quando dopo essere caduta in un dirupo era stata salvata proprio dal suo quattro zampe. Vuoi rimanere sempre ...