Gand-Wevelgem 2024 | tutti gli italiani in gara Jonathan Milan la punta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Domenica 24 marzo va in scena l’86esima edizione della, corsa in linea maschile di un giorno tra le strade del Belgio. Più di 250km per scaldare le gambe in vista del Giro delle Fiandre di Pasqua, con una seconda parte insidiosa con diversi muri, pavé e difficoltà che potrebbero scremare il gruppo, ma non è certo da escludere un finale in volata visto il lungo tratto pianeggiante dall’ultimo scollinamento all’arrivo. Il favorito di giornata sarà senza dubbio l’olandese Mathieu Van der Poel, mentre l’Italia proverà a tornare al successo per la prima volta dal 2015, quando ci riuscì Luca Paolini. Nelle ultime otto edizioni gli azzurri sono comunque stati sempre grandi protagonisti, salendo sul podio in tre annate diverse con Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin, con questi ultimi due che hanno condiviso la cerimonia di premiazione ...