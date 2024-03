Galleria Navarra | in mostra gli scatti di Francesco Moggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Continua l’appuntamento adi “1st ANNUAL PHOTO EXHIBITION”, il nuovo progetto espositivo dedicato all’arte della fotografia che vede i locali dellaaccogliere, per tutto il 2024, le immagini mozzafiato di 12 fotografi: unaper ogni mese dell’anno, per dare la giusta visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio. Dal 24 marzo saranno esposti glidel fotografo, in arte MOJO. Attraverso gli occhi digli ospiti discopriranno la magia di una città dove il mare non è un semplice sfondo ma un elemento vitale della sua cultura e del suo spirito incrollabile. La sua passione per la fotografia nasce dalla volontà di raccontare ...