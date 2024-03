Gaeta | soldatessa Usa precipita da un balcone | è grave

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 22 marzo 2024) Unastatunitense di soli 23 anni sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dopo essere caduta daldi un caseggiato in via Giovanni XXIII, non lontano dalla base militare Usa di, dove la giovane era di stanza. Una caduta, avvenuta intorno alle 22, su cui L'articolo proviene da Il Difforme.