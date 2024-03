Gaeta | soldatessa Usa cade da balcone durante festa | è grave

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una militare americana di 23 anni di stanza aè stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo esser caduta dalunacon alcuni commilitoni. Come riporta l'edizione locale de "Il Messaggero", mercoledì sera la ventitreenne era in compagnia di un'altra donna e di due uomini: i quattro si erano ritrovati per unala quale avrebbero bevuto molto. Dopo esser stata trasportata con fratture multiple all'ospedale Dono Svizzero di Formia, le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il trasferimento al Santa Maria Goretti, dove è adesso ricoverata in rianimazione.