Futuro poliziano sceglie Carbè E’ l’unica candidata sindaco donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) È Nunziataladi Montepulciano presentata dalla lista civicaper le elezioni amministrative del 9 giugno. Unica, per ora, in un ventaglio che comprende i già annunciati Gianfranco Maccarone, per il centrodestra, e Michele Angiolini,uscente, per il centrosinistra. Da oltre trenta anni abitante ad Abbadia di Montepulciano, la Carbé esercita la professione di avvocato a Torrita di Siena ed ha fatto parte per dieci anni del consiglio dell’ordine professionale, fino alla soppressione del tribunale (2012), maturando così esperienze nei contatti con i Comuni; afferma di essersi sempre "tenuta lontana dalla politica", si è invece impegnata in progetti sociali e culturali, anche come presidente del locale Rotary Club. ...