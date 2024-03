Furto con spaccata sotto le Due torri | colpita profumeria in via San Vitale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Bologna, 22 marzo 2024 – Nuovocona Bologna, in pieno centro. Questa volta proprio nel cuore della città,le Due, nel tratto di via Sanchiuso a causa dei lavori in corso per il salvataggio della torre Garisenda. La vetrina mandata in frantumi, nella notte, è quella di unache si trova proprio in corrispondenza dell'inizio del cantiere, a pochi passi dall'incrocio con via Zamboni. Chi è riuscito a introdursi nel negozio ha portato via la cassa e un computer portatile, mentre non risulterebbero ammanchi tra i prodotti in vendita. Da quando laè aperta in quel punto, cioè da circa tre anni, è il primo episodio di questo genere. Sul posto è intervenuta la Polizia e nell'area sono presenti alcune telecamere di ...