Furia Inter | per Acerbi si mette male | decisione drastica

(Di venerdì 22 marzo 2024) La presa di posizione dell’di Steven Zhang è chiara. Francescorischia di andare incontro ad una punizione esemplare. Oggi è il giorno di Francescoin casa. L’esperto difensore nerazzurro, stamani, verrà ascoltato dalla Procura Federale di Giuseppe Chinè in merito all’episodio di razzismo avvenuto con Juan Jesus nel corso del match contro il Napoli. Nonostante le pesanti accuse, il centrale ex Lazio sembra essere sicuro di non andare incontro ad alcun tipo di sanzione. Dopo aver rivisto immagini e video dell’episodio insieme ai suoi legali, Francescosarebbe più che convinto della sua innocenza. Lo stesso difensore è stato molto deciso e chiaro anche nell’esposizione dei fatti nell’incontro con l’, spiegando che la parola adottata nel contesto ...

Milan , Theo Hernandez segna ed esulta come Dimarco beccandosi il cartellino giallo: i tifosi dell’ Inter sono infuriati. Ecco cosa è successo Il Milan si è imposto per 3-1 sull’Hellas Verona in una ... (dailymilan)

La copertina di 'Puntofermo' - Il cantante e regista ricorda i vecchi tempi, con la band simbolo degli anni Novanta, e riflette su un mondo “violento che stritola i giovani”. E poi i ciak, ...repubblica

Marotta è una ‘Furia’: avallato il ritorno di Nagatomo | La fascia sinistra ha un nuovo proprietario: ma non Yuto, è il suo erede - Per la fascia sinistra dell'Inter può arrivare l'erede di Nagatomo, un altro terzino perfetto per spingere e crossare in area di rigore ...dotsport

Taremi, tanta voglia di Inter. Studia italiano e ha assicurato di arrivare al top. Le visite… - L'Inter si frega le mani in attesa della prossima stagione. Un colpo in attacco è già in cassaforte, si tratta di Taremi del Porto. L'iraniano, in scadenza coi lusitani, arriverà in nerazzurro a ...fcinter1908