Fugge dopo condanna per abusi su minore | arrestato in Germania

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) Fuggito per evitare di scontare unadefinitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale su unanne, un 30enne è statoa Wolfenbuttel, in, dalla polizia tedesca su indicazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria nel dicembre del 2023. Dal mese precedente, infatti, l'uomo si era reso di fatto irreperibile sottraendosi ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali quando è diventata definitiva la sentenza diper una violenza sessuale commessa nel 2015 ai danni di una ragazza all'epocanne. In particolare, accertata l'irreperibilità dell'uomo, i carabinieri hanno avviato una attività ...