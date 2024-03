Frosinone Omicidio Romina De Cesare | arriva la condanna per il suo fidanzato Pietro Ialongo

ricercato per omicidio in Pakistan , viene trovato in un albergo nel Frusinate con moglie e figli . E’ stato arrestato dai carabinieri a Sora un uomo di 41 anni dichiarato colpevole da un Tribunale ... (italiasera)

Una persona è morta, mentre altre tre sono rimaste ferite dopo una Sparatoria avvenuta poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di Frosinone . Secondo una prima ... (ilfattoquotidiano)

Frosinone – Condannato a 24 anni per aver ucciso a coltellate la sua ex - Uccise la ex fidanzata con 14 coltellate, una al cuore. La Corte d’Assise ha condannato Pietro Ialongo a 24 anni di carcere per la morte della 36enne Romina De Cesare. Il femminicidio avvenne il 2 mag ...corrierediroma-news

