Friuli Doc dal 12 a 15 settembre 2024

(Di venerdì 22 marzo 2024) È già vento diDoc, che festeggerà i suoi 30 anni dal 12 a 15nelle strade e nelle piazze di Udine. La Giunta guidata dal Sindaco, Alberto Felice De Toni, ha approvato il nuovo regolamento contenente le modalità di partecipazione alla manifestazione. “Il primo passo di un lungo percorso che ci porterà a svelare in questi mesi tutte le novità che abbiamo in serbo per questa edizione” commenta il Vicesindaco con delega al turismo, Alessandro Venanzi. “Stiamo lavorando già da ottobre,Doc ha bisogno di nuova linfa, e noi abbiamo intenzione di dargliela, soprattutto in occasione del suo trentesimo.” Anche il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, esprime con convinzione il suo sostegno alla kermesse: “La trentesima edizione diDoc è l’occasione perfetta per fare un salto di qualità. ...